Волгоград заволокло едкой дымкой

Жители сразу нескольких районов Волгограда утром 8 октября пожаловались на едкий запах горящего пластика. Об этом горожане рассказали порталу V1.RU.

По словам волгоградцев, воздух стал физически осязаемым, а над городом повисла ядовитая дымка, вызывающая удушающий кашель.

Предположительно, запах гари распространяется с Астраханской области, где несколько дней тушили сильные пожары. Журналисты V1.RU выясняют причину появления запаха в городских экологических службах и ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Воздух во Владивостоке ранее признали опасным. Так, концентрация опасных веществ в городе превысила установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норму в 12,8 раза. В условиях такой высокой загрязненности воздуха, как во Владивостоке, рекомендуется использовать очистители воздуха и воздерживаться от выхода на улицу и физических нагрузок. В Москве уровень загрязнения составляет 8,1 мкг на куб. метр, что считается безопасным уровнем — жителям советуют открывать окна для проветривания помещений и чаще выходить на прогулки.

Ранее в Рязани жители пожаловались на отравленный воздух.