Арестован подозреваемый в причастности к пожарам на виллах актеров Голливуда

Американские правоохранители арестовали 29-летнего водителя Uber по подозрению в причастности к пожарам на виллах звезд Голливуда. Об этом пишет NBC News.

По данным следствия, арестованный Джонатан Риндеркнехт в день Нового года устроил поджог в Лахмане. Кадры, предположительно подтверждающие это, были обнаружены на его мобильном телефоне. После того, как пожарные, как они считали, потушили пожар в Лахмане, огонь продолжил распространяться под землей и дошел до Голливуда.

По словам пассажиров, которых мужчина вез в конце новогодней смены, он выглядел раздосадованным и возбужденным. Предполагается, что, закончив работу, молодой человек поехал к другу, а затем устроил пожар под музыку французского рэп-исполнителя, который жег вещи в своем клипе. При этом после этого он попытался позвонить спасателям, однако звонок не состоялся из-за плохой связи. 7 января вызванный, предположительно, его действиями пожар дошел до Голливуда.

