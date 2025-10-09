На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северной Осетии ввели карантин по бешенству

Во Владикавказе ввели карантин по бешенству
Денис Абрамов/РИА Новости

В одном из районов Владикавказа в Республике Северная Осетия — Алания ввели карантин по бешенству. Указ подписал глава региона Сергей Меняйло, сообщил Telegram-канал «ЧП / Владикавказ».

«Очаг распространения инфекции — в частном доме по ул. Тургеневская, 49. Территория в радиусе 700 м (ул. Тургеневская, Калоева, Гончарова) определена неблагополучной», — говорится в сообщении.

Карантин ввели с 8 октября, он продлится два месяца. На время действия карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, перемещение, ввоз и вывоз животных.

Как сообщает Управление ветеринарии региона в официальном Telegram-канале, в доме, где зафиксирован очаг, не стало кошки. Хозяйка принесла животное на экспертизу, и у питомца нашли бешенство. Случаи заболевания среди людей не регистрируют, уточнили в ведомстве.

До этого в Острогожске несовершеннолетняя пострадала от укуса домашнего хомяка, зараженного бешенством. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Энгельса, семья купила хомяка в зоомагазине примерно три месяца назад. Хомяк сбежал из клетки и какое-то время находился на свободе, где, предположительно, и заразился.

Ранее под Казанью собака с бешенством укусила восьмилетнего ребенка.

