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В Татарстане ввели карантин по бешенству после нападения бродячей собаки на ребенка

Под Казанью собака с бешенством набросилась на 8-летнего ребенка и укусила его
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Бродячая собака с бешенством укусила восьмилетнего ребенка в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

Инцидент произошел в Дубъязском сельском поселении. По словам дедушки пострадавшего, о том, что случилось с его внуком, ему рассказал соседский мальчик.

«Я вышел навстречу — он заходил домой, плакал, держался за ногу. Сразу повезли на прививку», — отметил мужчина.

Завтра ребенку поставят пятую вакцину, его жизни ничего не угрожает. Зараженную бешенством собаку уже отловили и усыпили.

В селе введен карантин, который продлится 60 дней. Местные опасаются, что среди бездомных псов, живущих в округе, есть и другие больные особи. Власти активно отлавливают собак и отправляют их на проверку.

Ранее собаки растерзали годовалого ребенка, пока его родителей не было дома.

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