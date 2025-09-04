Зараженный бешенством хомяк искусал ребенка в Воронежской области

В Острогожске несовершеннолетняя пострадала от укуса домашнего хомяка, зараженного бешенством. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Энгельса, семья купила хомяка в зоомагазине примерно три месяца назад. Хомяк сбежал из клетки и какое-то время находился на свободе, где, предположительно, и заразился.

29 августа грызун укусил девочку за палец, однако родители сразу не обратились за медицинской помощью. Спустя два дня ребенка отвели к врачу, а хомяка отправили на экспертизу, которая подтвердила бешенство. Сейчас пострадавшая школьница проходит обязательный курс лечебно-профилактической вакцинации.

Владельцам домашних животных в Острогожском районе напоминают о возможности бесплатно привить своих питомцев от бешенства на районной станции по борьбе с болезнями животных.

До этого на Алтае барсук с бешенством пробрался во двор и покусал местную жительницу. Пострадавшая получила множественные укусы на руках и ногах. Ее экстренно доставили в районную больницу, где ввели антирабическую вакцину.

Ранее под Казанью собака с бешенством укусила восьмилетнего ребенка.