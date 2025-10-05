Суд запретил Telegram-каналы, пропагандировавшие опасное хобби подростков

Симоновский суд Москвы признал запрещенной информацию, распространявшуюся в пяти Telegram-каналах, где подростков призывали заниматься опасным экстремальным хобби — зацепингом. Об этом сообщается в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Как установила Симоновская межрайонная прокуратура, каналы находились в открытом доступе и содержали публикации, склонявшие несовершеннолетних к противоправным действиям — проезду на внешних частях поездов и других транспортных средств. Один из каналов был посвящен зацеперам в петербургском районе Купчино, остальные — подобной деятельности по всей России.

Прокуратура направила в суд требование о блокировке, указав, что ознакомиться с материалами мог любой пользователь, включая детей. Суд удовлетворил иск и признал размещенную информацию запрещенной к распространению на территории России. На момент публикации доступ к каналам уже закрыт.

Зацепинг считается одним из наиболее опасных экстремальных увлечений — его участники во время движения размещаются на крышах, торцах или боковых частях поездов, что нередко приводит к трагическим последствиям.

Ранее подросток-зацепер получил ожоги 75% тела, забравшись на поезд.