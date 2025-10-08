В Подмосковье подросток-зацепер получил серьезные травмы и три дня пролежал в овраге

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье спасли пролежавшего в овраге три дня подростка-зацепера
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Под Клином спустя три дня после пропажи подростка-зацепера нашли живым. Об этом сообщает RT.

Молодой человек вместе с друзьями катался на поезде, но в какой-то момент получил серьезные травмы. Приятели решили, что он не выжил, и скрылись, никому не рассказав.

Позже в местных Telegram-каналах появилась информация о пропаже восьмиклассника. Офицер запаса по имени Александр решил найти школьника. В соцсетях он нашел человека, который рассказал о деталях произошедшего, и, вероятно, был одним из друзей.

Вместе с двумя приятелями офицер отправился на поиски, и, спустя более шести часов, обнаружил подростка в овраге.

«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то зверёныш. И опять такой голос: «Мама». Я туда побежал», – рассказал мужчина.

Юноша был практически без одежды и «ледяной». Вероятно, из-за тяжелого переохлаждения, организм, чтобы сохранить тепло, вызвал иллюзию перегрева, что побудило школьника снять одежду.

На место вызвали полицейских и скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии, он в реанимации.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи спасли юношу-зацепера с ожогами 75% тела.

