РФ и Таджикистан намерены совместно противодействовать телефонным аферистам

Россия и Таджикистан будут совместно противодействовать телефонным мошенникам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава Службы связи при правительстве Республики Таджикистан Исфандиёр Садулло и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Юрьевич Липов приглашаются для обмена меморандумом о взаимопонимании по вопросам использования радиочастотного спектра, противодействия распространению противоправной информации и информационных ресурсов в сети интернет, противодействия мошенническим вызовам при оказании услуг связи», — сказал ведущий церемонии обмена подписанными документами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили ситуацию в регионе, уделив внимание вопросам терроризма и экстремизма.

Рахмон также назвал встречу конструктивной и содержательной. По словам его словам, Москва и Душанбе заинтересованы в наращивании товарооборота, привлечении инвестиций и создании совместных предприятий.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.