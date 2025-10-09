На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Рахмон обсудили вопросы терроризма и экстремизма в Таджикистане

Рахмон назвал переговоры с Путиным конструктивными и содержательными
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили ситуацию в регионе, уделив внимание вопросам терроризма и экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Рахмон также назвал встречу конструктивной и содержательной. По словам его словам, Москва и Душанбе заинтересованы в наращивании товарооборота, привлечении инвестиций и создании совместных предприятий.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

9 октября началась официальная часть визита Путина в Душанбе. Ожидается, что президент РФ проведет переговоры не только с Рахмоном, но и с лидерами ряда других стран. Также он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.

