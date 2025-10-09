На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией

Рахмон: РФ является основным политическим и экономическим партнером Таджикистана
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Россия является основным политическим и экономическим партнером Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров. Мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности», — сказал Рахмон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе.

По словам главы Таджикистана, многие вопросы находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

9 октября началась официальная часть визита Путина в Душанбе. Ожидается, что президент РФ проведет переговоры не только с таджикистанским коллегой, но и с лидерами ряда других стран. Также он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником.

