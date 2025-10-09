Россиянам посоветовали найти осенью свой личный «антидепрессант»

Чтобы не погрузиться с головой в осеннюю меланхолию, важно найти свой личный антидепрессант в виде хобби или увлечения. Такой совет в беседе с Tsargrad.tv дал психолог Александр Кичаев. По его словам, важно найти занятие, которое по-настоящему приносит радость, будь то спорт, чтение, прослушивание музыки или творчество.

Что касается творчества, оно является универсальным мотиватором, продолжил специалист. Стоит попробовать выразить свои чувства через письмо, рисование или кулинарию. Творческий процесс приносит радость созидания и отвлекает от неприятных мыслей, пояснил он.

«Нужно стараться больше общаться с друзьями и близкими. Можно устроить внеплановый вечер настольных игр. Или просто вместе обсудить, как у каждого прошел его день. Общение — это как чашка чая в холодный день, согревает и дарит уют и тепло», — отметил Кичаев.

Не стоит пренебрегать и правильным питанием, соблюдением режима сна и физической активностью, добавил психолог.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры.

По ее словам, важно включить в рацион продукты, способствующие выработке так называемых «гормонов счастья» и нейромедиаторов, важных для стабилизации эмоционального состояния — серотонина, дофамина и эндорфинов. В их числе куриная грудка, индейка, а также жирные сорта рыбы — лосось, сельдь и скумбрия.

