Психолог назвала главные отличия депрессии от осенней хандры

Психолог Дарья Сальникова в интервью «Радио 1» перечислила признаки, отличающие депрессию от осенней меланхолии. На первую, по ее словам, указывает постоянная усталость, даже при достаточном отдыхе и сне.

Также депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями, продолжила специалист.

Кроме того, как отмечает Сальникова, на депрессивное состояние указывают изменения аппетита (потеря или, наоборот, переедание), проблемы с концентрацией внимания, постоянная раздражительность и желание изолироваться от всех.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что для улучшения самочувствия в холодное время года стоит использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет, чтобы повысить уровень серотонина. Кроме того, важно заниматься физической активностью и включать в рацион питания сезонные продукты, богатые витаминами и минералами. Также помогут прогулки на свежем воздухе и регулярный и полноценный сон.

