Врач назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры

Осенью можно снизить риски сезонной хандры и улучшить настроение, пересмотрев свой рацион питания. Важно включить в него продукты, способствующие выработке так называемых «гормонов счастья» и нейромедиаторов, важных для стабилизации эмоционального состояния — серотонина, дофамина и эндорфинов, рассказала RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Основной стабилизатор настроения – это серотонин, на выработку которого напрямую влияет питание, так как он синтезируется из аминокислоты триптофан. Ее организм может получить из таких продуктов, как куриная грудка, индейка, жирные сорта рыбы – лосось, сельдь, скумбрия, пояснила врач.

«При этом в рыбе имеется и Омега-3 жирные кислоты, которые помогают при депрессивных состояниях. Также триптофан есть в яйцах, особенно в желтке, в орехах и семечках, твердых сортах сыра, твороге и бобовых», — перечислила медик.

Важно для триптофана добавить в рацион полезные углеводы, которые организм получает из цельнозерновых круп. Кроме того, необходимы витамины группы В и магний, которые содержатся в зеленых листовых овощах, шпинате, брокколи, цветной капусте, авокадо и темном шоколаде.

Кроме того, в рационе должны присутствовать и ферментированные продукты – например, кисломолочка, йогурты, квашеная капуста, отметила Писарева. По ее словам, часто к сезонной хандре приводит нехватка витамина D, но принимать его просто так нельзя – нужно сначала сдать анализы и проверить, есть ли необходимость в препаратах. Что касается продуктов, то при таком дефиците рекомендуют обратить внимание на печень и жирную рыбу, отметила диетолог.

Также она призвала исключить некоторые продукты, которые могут привести к так называемым «эмоциональным качелям», что на фоне смены сезона грозит хандрой. В их числе, например, — фастфуд, трансжиры, сладости, избыток кофеина и спиртное, которое, по сути, является депрессантом, заключила врач.

До этого психолог Дарья Сальникова рассказала о признаках, отличающих депрессию от осенней меланхолии. На первую, по ее словам, указывает постоянная усталость, даже при достаточном отдыхе и сне. Также депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями, продолжила специалист. Кроме того, на депрессивное состояние указывают изменения аппетита (потеря или, наоборот, переедание), проблемы с концентрацией внимания, постоянная раздражительность и желание изолироваться от всех.

