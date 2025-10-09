На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большая часть территории РФ оказалась покрыта снегом

Синоптик Вильфанд: 60% территории России уже покрыто снегом
Telegram-канал «SHOT»

Около 60% территории России уже покрыто снегом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, такая ситуация сохранится до конца недели.

«Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 см», — сообщил синоптик.

Также значительна высота снежного покрова на полуострове Таймыр — 14-16 см.

Отдельно Вильфанд выделил Дальневосточный федеральный округ, в котором под снегом находится почти вся территория за исключением Амурской области, юга Хабаровского края и Приморья из-за высокой температуры воздуха по отношению к климату.

«Но к концу недели уже и Амурская область будет под снегом. В Сибирском федеральном округе тоже уже в основном все покрыто снегом», — заявил он.

До этого синоптик Юрий Варакин заявил, что в Москве после 13 октября возможен мокрый снег по ночам. Начиная с 13 октября, по его словам, в столице и Подмосковье начнутся заморозки — температура понизится на 2-3 градуса.

Ранее система фонового мониторинга мерзлоты «Норникеля» получила международную премию.

