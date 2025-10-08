Москвичам рассказали, когда ждать снега

Синоптик Варакин: в Москве после 13 октября возможен мокрый снег по ночам

До субботы в Москве и Московской области температура воздуха будет на три градуса выше нормы, осадков не ожидается. Однако с субботы погода начнет портиться — пройдут дожди. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Начиная с 13 октября, по его словам, в столице и Подмосковье начнутся заморозки — температура понизится на 2-3 градуса.

«На следующей неделе к нам придет атлантический циклон с северо-запада, осадки на выходных будут связаны с ним. Воздух сначала будет относительно теплый, а потом станет прохладнее», — отметил Варакин.

В месте с дождем в ночные часы может выпадать мокрый снег, однако снежного покрова пока не будет, добавил эксперт.

Как прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, зима 2026 года в европейской части России будет холоднее предыдущей. По его оценке, среднемесячная температура в январе и феврале окажется значительно ниже нормы.

Однако другие эксперты настроены иначе. Климатолог, академик РАН Владимир Клименко уверен, что москвичей ждет аномально теплая зима. По его мнению, температура в столице больше не опустится ниже -30 градусов на продолжительное время.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.