Зеленая повестка. Зачем «Норникель» мониторит вечную мерзлоту?

Вечная мерзлота — уникальная природная зона в Арктике, сотни и даже тысячи лет хранящая во льдах свои секреты. Почвы, замерзшие много веков тому назад, являются предметом интереса неслучайно: глобальное потепление ведет к необратимым процессам, которые угрожают благополучию огромных территорий на планете. Поэтому экологическая повестка последних лет неизменно включает в себя вопрос постоянного мониторинга многолетней вечной мерзлоты. Уникальный проект для этих целей был запущен «Норникелем». Разработки, применяющиеся компанией, были признаны эффективными с точки зрения анализа климатических изменений и одержали победу в международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия».

В России общая площадь вечной мерзлоты превышает 11 млн кв. км. Это почти две трети территории страны, поэтому вопрос мониторинга мерзлоты стоит достаточно остро. Особенно он актуален для Восточной Сибири и Забайкалья — регионов, где наблюдается наиболее впечатляющее распространение вечной мерзлоты. «Норникель», как компания, регионом присутствия которой как раз является Норильск, Мурманская область, Красноярский и Забайкальский край, давно работает над внедрением передовых разработок климатических практик.

В этом году в рамках Евразийского экономического форума состоялось подведение итогов второго международного климатического конкурса «Зеленая Евразия», который проводится Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Разработка «Норникеля» «Система мониторинга вечной мерзлоты» была оценена по достоинству и вошла в число проектов-победителей.

Инновационность и экологичность

Тот факт, что систему фонового мониторинга мерзлоты «Норникеля» признали одной из лучших на втором международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия», свидетельствует об углублении и расширении возможностей компании в области экологического мониторинга. В «Норникеле» отмечали, что оценка влияния процессов таяния мерзлоты в районах присутствия компании и управление рисками возникновения аварийных ситуаций находятся на постоянном контроле. Опыт «Норникеля» в этом направлении может быть интересен и востребован как эффективная климатическая практика.

На конкурсе «Зеленая Евразия» были презентованы более 300 практик из 12 стран. Победителями и финалистами в 15 номинациях стали 57 лучших климатических практик, в том числе и проект «Норникеля». Его система мониторинга была отмечена как одна из лучших в номинации «Климатическая адаптация: Мониторинг и прогнозирование климатических изменений».

«Система фонового мониторинга — это крайне важная история. У «Норникеля» задача — изучить, насколько их объекты устойчивы на мерзлоте. Риски изменения климата очень сильные в регионе присутствия «Норникеля». И, конечно, компания прилагает большие усилия на адаптацию к изменению климата. В целом мониторинг опасных факторов климатических процессов и факторов климатического риска — это крайне важная история для всех российских компаний. Формирование и внедрение такой системы— первый шаг для понимания и управления климатическими рисками. В этом смысле «Норникель» может показать хороший пример», — отметил Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

В Минэнерго оценивали потенциальный ущерб от таяния многолетней мерзлоты на период до 2050 года, указывая, что только для муниципальных объектов он может составить 7 трлн руб. Если принимать в расчет объекты топливно-энергетического комплекса, то эти цифры могут вырасти кратно. Поэтому для государства и бизнеса важно иметь эффективные методы и технологии мониторинга мерзлоты, а отслеживание ее состояния остается стратегической задачей.

Именно поэтому, по словам Олега Жданеева, советника генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России, руководителя Центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго России, система фонового мониторинга «Норникеля» является одним из краеугольных камней для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса в целом Российской Федерации. Особенно учитывая, что более двух третей территории России сейчас занимают многолетнемерзлые грунты.

Как это работает?

В мониторинге состояния грунта, промерзшего сотни и тысячи лет тому назад, ключевую роль выполняют специальные наблюдательные скважины. Однако это лишь одна из составляющих комплекса геотехнических исследований, которые позволяют системно и комплексно получать информацию о состоянии многолетнемерзлых грунтов.

«Систематическое налаживание сети мониторинга на законодательном уровне началось относительно недавно. На сегодняшний день под эгидой предприятий и организаций Росгидромета пробурено порядка 78 наблюдательных скважин, в основном на глубины до 20–25 метров. Всего предполагается порядка 140 таких скважин. А в «Норникеле» количество скважин 28, восемь из которых — 200-метровые, это действительно уникальная история», — отметил Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По словам эксперта, вклад частной производственной компании, которая занимается организацией такого рода мониторинга, по сути дела, встраиваясь в государственную систему мониторинга, это исключительно важно. За счет этой работы «Норникель» безоговорочно получил на конкурсе «Зеленая Евразия» первое место.

Ранее в «Норникеле» говорили о планах по расширению числа скважин для наблюдения. Так, 200-метровые скважины появились в Норильске, Талнахе, Оганере, Кайеркане и Дудинке. Сегодня часть из них автоматизирована: информация со скважины поступает дважды в сутки в информационно-диагностическую систему Центра мониторинга зданий и сооружений ЗФ. Результаты наблюдений уже позволили сделать любопытные выводы: специалисты сравнили цифры 1959 года, полученные на скважине в центре г. Норильск, и 2024 года и выяснили, что за 65 лет на глубине 10 метров произошло значительное увеличение температуры грунта на 4,3 градуса.

Важная миссия

Норильск — один из пяти самых северных городов нашей планеты. Это территория уникальна своими разнообразными геологическими и мерзлотными условиями. Суровый арктический климат проверяет на прочность не только людей, но и здания. Из-за глобального повышения температуры в Арктике и деградации вечной мерзлоты важно не допустить возможных рисков, связанных с растеплением грунтов. Решение вопроса устойчивости зданий и сооружений стало приоритетным для «Норникеля».

«Престижная награда за проект «Система фонового мониторинга состояния многолетних мерзлых грунтов на территории Норильского промрайона» очень важна для компании, поскольку мы активно все последние годы занимаемся «зеленой» повесткой с точки зрения прикладных, инженерных и научно-технических задач. Эта награда доказала верность подхода компании в решении проблемы эксплуатации и строительства зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Наш проект позволит лучше и быстрее адаптироваться к условиям изменения климата, используя больший набор данных и в будущем делать объективные прогнозы по состоянию вечной мерзлоты. Именно поэтому «Норникель» и является единственной в России компанией, которая одновременно проводит и фоновый, и геотехнический мониторинг», — подчеркнул Гиорги Кунчулия, исполняющий обязанности директора департамента научно-технического сопровождения эксплуатации зданий и сооружений в условиях Крайнего Cевера ЗФ «Норникеля».

В рамках этой работы «Норникель» запустил уникальную специальную цифровую платформу — информационно-диагностическую систему Заполярного филиала. Это ноу-хау компании решает комплекс проблем. С одной стороны, она обеспечивает постоянный мониторинг зданий и сооружений с точки зрения устойчивости их грунтов-оснований. С другой, выявляет проблемы, а значит, позволяет быстро отреагировать, если опасная ситуация возникает и требует решения. На сегодняшний день «Норникель» собирает, хранит и обрабатывает данные о состоянии всех объектов, которые принадлежат компании.

В помощь бизнесу

За счет комплексного подхода к исследованиям многолетнемерзлых грунтов «Норникель» способен принимать грамотные управленческие и технические решения. Мониторинг мерзлоты позволяет безаварийно эксплуатировать промышленные объекты компании. С его помощью выявляются потенциально опасные дефекты и отклонения, которые могут привести к повреждению зданий и сооружений или их отдельных элементов. Кроме того, разработана двухуровневая система критериальных значений диагностических показателей состояния сооружений: предупреждающий и аварийный. Такая система позволяет на ранней стадии диагностировать причину и принять технические меры для обеспечения их устойчивости.

По данным компании, более 220 зданий и сооружений были оснащены специальными датчиками, реагирующими на изменение контролируемых параметров. Пробурено 347 новых наблюдательных скважин, установлено более 1800 датчиков различного типа. Показания с приборов в режиме реального времени стекаются в Единый диспетчерский пункт Центра мониторинга зданий и сооружений. Работа со статистикой позволяет формировать уникальную систему мониторинга.

Также датчиками оснащаются гидротехнические сооружения Заполярного дивизиона (хвостохранилища). Далее к информационно-диагностической системе мониторинга планируется подключить около 1,5 тысячи объектов, включая и инфраструктурно значимые для компании насосные станции, и электрические подстанции, и линейные объекты: трубопроводы различного назначения, напорный гидротранспорт, железнодорожные пути, мостовые переходы, газопроводы. Предусмотрено подключение к системе и новых строящихся объектов.

Надежная эксплуатация промышленных объектов благоприятно сказывается на бизнесе компании. Экологическая повестка всегда была важной составляющей устойчивого развития «Норникеля». Сегодня компания вносит свой вклад в адаптацию экономики к изменениям климата и нацелена на обеспечение безаварийной эксплуатации своих активов на территориях присутствия.