СМИ: движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников

Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.

По его словам, движение решило отложить передачу тел не выживших заложников «до создания условий на местах».

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации в Газе на данный момент является лучшим вариантом, что есть «на столе».

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если палестинское движение не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

В тот же день руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Ранее на Западе сообщили, что Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе.