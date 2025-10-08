Лавров оценил план Трампа по Газе

Лавров: план Трампа по Газе — это лучшее, что сейчас есть «на столе»

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе является на данный момент лучшим вариантом, что есть «на столе». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Президент США Дональд Трамп предложил свои «20 пунктов», в которых упоминается слово «государственность». Но сформулировано все это достаточно общо, — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что в таком контексте речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег Иордана в этом контексте не упоминается. Однако, это лучшее, что сейчас есть «на столе», подчеркнул министр.

3 октября руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

