Трамп дал ХАМАС три дня на принятие его мирного плана

Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом» при отказе принять его мирный план

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. пригрозил палестинскому движению ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

«Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», — написал Трамп.

По его словам, мирный план, согласованный «великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем», дает ХАМАС «последний шанс» спасти оставшихся бойцов.

Глава Белого дома также потребовал немедленного освобождения всех заложников. Также Трамп призвал «всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий».

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.