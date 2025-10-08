На Западе сообщили, что Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес изменения в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам неназванного дипломата, арабские страны обеспокоены из-за того, что Нетаньяху внес поправки в некоторые части плана Трампа.

Изменения касаются времени, места передислокации израильских войск и будущей роли властей Палестины.

«Арабские страны считают, что ХАМАС никогда не примет то, как отредактировал соглашение Нетаньяху», — сказал источник.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации в Газе является на данный момент лучшим вариантом, что есть «на столе».

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

