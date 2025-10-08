2026 год у россиян начнется с необычно долгих новогодних каникул

В 2026 году россиян ожидают одни из самых длительных новогодних каникул за последние годы. С учетом 31 декабря отдых продлится 12 дней, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Даты каникул закреплены правительством, причем производственный календарь подразумевает перенос некоторых выходных дней в течение года. В результате в этом году 31 декабря будет выходным днем – на него перенесли выходной с воскресенья, 4 января. А выходной с 3 января перенесли на 9 января.

«Таким образом, непрерывный период отдыха продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно», — отметил Гаврилов.

Он напомнил, что следом за новогодними каникулами предстоят трехдневные в феврале выходные в честь Дня защитника Отечества, продолжительный период нерабочих дней в честь 8 Марта. Кроме того, долго отдыхать россияне будут в мае, когда отмечается День Победы, и в июне – в честь празднования Дня России. Традиционно выходные предстоят и в ноябре в честь Дня народного единства.

«Накануне этого праздника, 3 ноября, вторник, будет сокращенным рабочим днем: продолжительность работы уменьшится на один час», — заключил депутат.

