Как отдыхаем в ноябре 2025 года: выходные и праздничные дни

Календарь ноября 2025 года: сколько рабочих дней и выходных
В ноябре 30 календарных дней. Из них 19 придутся на работу, а 11 — на отдых.
При этом в начале месяца нас ждет приятный бонус: из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, россияне отдыхают подряд три дня: праздничный день 4 ноября плавно соединяется с уикендом.
Ноябрьским праздникам предшествует шестидневная рабочая неделя. Зато после праздников до выходных останется три рабочих дня: с 5 по 7 ноября.
Остальные выходные в этом месяце распределяются стандартно — по субботам и воскресеньям: 8–9, 15–16, 22–23 и 29–30 ноября. При сорокачасовой рабочей неделе в ноябре придется отработать около 151 часа — меньше, чем в октябре.
Важный момент: праздничные дни не включаются в отпуск. Это значит, что если ваш отпуск захватывает даты 2–4 ноября, вы фактически отдыхаете дольше, но используете меньше отпускных дней. Такая комбинация выгодна тем, кто хочет получить максимум свободного времени без лишних затрат.
Отпуск в ноябре: плюсы и минусы
Рассматривать ноябрь как время для отпуска можно по-разному.
С одной стороны, межсезонье означает меньше туристов и очередей, а цены на авиабилеты и проживание часто ниже, чем летом. К тому же возможность «зацепить» праздничные дни делает отпуск более растянутым при минимальных расходах отпускных дней. Это хороший способ восстановить силы перед зимой.
С другой стороны, ноябрь остается месяцем с коротким световым днем, холодной погодой и ограниченными вариантами активного отдыха в большинстве регионов. Горнолыжные курорты еще не всегда открыты, а пляжные направления требуют перелетов в теплые страны.
Кроме того, сам по себе ноябрь — один из самых «коротких» месяцев по числу рабочих дней, поэтому с точки зрения выплат и распределения рабочего времени отпуск в этот период может быть не всегда выгоден, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель кадрового агентства и консалтинговой компании Business Essentials Group Юлия Ничуговская.
По ее словам, из-за малого количества рабочих дней стоимость каждого из них становится выше. Отпускные выплачиваются из расчета среднего заработка, который обычно ниже стоимости одного вашего рабочего дня. Поэтому в месяце с отпуском вы получаете не полный оклад, а меньшую сумму: зарплату за отработанные дни плюс отпускные.
Если очень хочется взять отпуск в холодное время до конца года, то вот вам лайфхак: идеальный вариант — это октябрь, там всего 23 рабочих дня. На втором месте — декабрь с его 22 рабочими днями, подчеркнула Юлия Ничуговская. Кстати, о декабре — в его первой половине часто падают цены на путевки. Так что если планируете путешествие по новым местам, это отличный шанс минимизировать затраты на поездку.
Чтобы сэкономить отпускные дни и при этом получить полноценный отдых, оптимальная стратегия — наложить отпуск на праздничный блок 2–4 ноября. В этом случае вы отдыхаете дольше, чем «потратили» по документам.
Но если ваша цель — активный отдых или яркое путешествие, то стоит учитывать сезонность и заранее подумать о том, куда именно отправиться.
В ноябре хорошо подходят поездки в южные регионы России — Крым, Кавказ, Краснодарский край, где климат мягче. Также можно рассмотреть экскурсионные маршруты по Европе или Азии, где ноябрьское межсезонье делает путешествие более спокойным и доступным по цене.