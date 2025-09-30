Как отдыхаем в ноябре 2025 года: выходные и праздничные дни

Сколько нерабочих дней будет в ноябре 2025-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

Ноябрь 2025 года радует россиян дополнительными днями отдыха: благодаря переносу выходных некоторые смогут устроить себе небольшие каникулы. При этом возникает закономерный вопрос: выгодно ли брать отпуск в этом месяце? «Газета.Ru» рассказывает, как мы работаем и отдыхаем в ноябре 2025 года, почему нас ждет шестидневная рабочая неделя и какие плюсы и минусы отпуска в этом месяце.

Календарь ноября 2025 года: сколько рабочих дней и выходных

В ноябре 30 календарных дней. Из них 19 придутся на работу, а 11 — на отдых.

При этом в начале месяца нас ждет приятный бонус: из-за переноса выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, россияне отдыхают подряд три дня: праздничный день 4 ноября плавно соединяется с уикендом.

2, 3, 4 ноября будут нерабочими днями в 2025 году

Ноябрьским праздникам предшествует шестидневная рабочая неделя. Зато после праздников до выходных останется три рабочих дня: с 5 по 7 ноября.

Остальные выходные в этом месяце распределяются стандартно — по субботам и воскресеньям: 8–9, 15–16, 22–23 и 29–30 ноября. При сорокачасовой рабочей неделе в ноябре придется отработать около 151 часа — меньше, чем в октябре .

Важный момент: праздничные дни не включаются в отпуск. Это значит, что если ваш отпуск захватывает даты 2–4 ноября, вы фактически отдыхаете дольше, но используете меньше отпускных дней. Такая комбинация выгодна тем, кто хочет получить максимум свободного времени без лишних затрат.

Отпуск в ноябре: плюсы и минусы

Рассматривать ноябрь как время для отпуска можно по-разному.

С одной стороны, межсезонье означает меньше туристов и очередей, а цены на авиабилеты и проживание часто ниже, чем летом. К тому же возможность «зацепить» праздничные дни делает отпуск более растянутым при минимальных расходах отпускных дней. Это хороший способ восстановить силы перед зимой.

С другой стороны, ноябрь остается месяцем с коротким световым днем, холодной погодой и ограниченными вариантами активного отдыха в большинстве регионов. Горнолыжные курорты еще не всегда открыты, а пляжные направления требуют перелетов в теплые страны.

Кроме того, сам по себе ноябрь — один из самых «коротких» месяцев по числу рабочих дней, поэтому с точки зрения выплат и распределения рабочего времени отпуск в этот период может быть не всегда выгоден, отметила в беседе с «Газетой.Ru» основатель кадрового агентства и консалтинговой компании Business Essentials Group Юлия Ничуговская.

Основная причина заключается в том, что отпускные начисляются за все календарные дни отпуска, а зарплата — только за фактически отработанные дни в месяце. В ноябре 2025 года всего 19 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе. Для сравнения: в самых выгодных месяцах (июль и октябрь) — по 23 рабочих дня. Юлия Ничуговская основатель Business Essentials Group

По ее словам, из-за малого количества рабочих дней стоимость каждого из них становится выше. Отпускные выплачиваются из расчета среднего заработка, который обычно ниже стоимости одного вашего рабочего дня. Поэтому в месяце с отпуском вы получаете не полный оклад, а меньшую сумму: зарплату за отработанные дни плюс отпускные.

Если очень хочется взять отпуск в холодное время до конца года, то вот вам лайфхак: идеальный вариант — это октябрь, там всего 23 рабочих дня. На втором месте — декабрь с его 22 рабочими днями, подчеркнула Юлия Ничуговская. Кстати, о декабре — в его первой половине часто падают цены на путевки. Так что если планируете путешествие по новым местам, это отличный шанс минимизировать затраты на поездку.

Чтобы сэкономить отпускные дни и при этом получить полноценный отдых, оптимальная стратегия — наложить отпуск на праздничный блок 2–4 ноября . В этом случае вы отдыхаете дольше, чем «потратили» по документам.

Есть и другой сценарий: пожертвовать финансовой выгодой ради более длинных каникул. Для этого присоедините несколько дней отпуска к празднику День народного единства (3 и 4 ноября). Например, взяв отпуск с 5 по 7 ноября, вы получите восемь дней отдыха подряд, потратив всего три дня отпуска. Юлия Ничуговская основатель Business Essentials Group

Но если ваша цель — активный отдых или яркое путешествие, то стоит учитывать сезонность и заранее подумать о том, куда именно отправиться.

В ноябре хорошо подходят поездки в южные регионы России — Крым, Кавказ, Краснодарский край, где климат мягче. Также можно рассмотреть экскурсионные маршруты по Европе или Азии, где ноябрьское межсезонье делает путешествие более спокойным и доступным по цене.