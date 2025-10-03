Россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться

В России набирает популярность «сонный туризм» — короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе. Чаще всего такой формат отдыха выбирают жители крупных городов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса ЮMoney, только 35% россиян смогли выспаться во время своего последнего отпуска. Еще 24% спали лучше, чем обычно, но полностью не восстановились. При этом 21% респондентов сказали, что не смогли отоспаться, а 14% спали даже меньше обычного. Только 6% не планировали высыпаться во время отпуска.

О новом формате отдыха — «сонном туризме» — знают 26% опрошенных, 12% из которых не видят смысла отсыпаться во время отпуска, 8% очень хотят попробовать такой формат, а 6% уже пробовали. Большинство опрошенных (50%) впервые слышат о «сонных» турах, но считают такой отдых заманчивым. Остальные 24% россиян не интересуются «сонным туризмом».

«Если раньше отпуск ассоциировался с активными развлечениями и насыщенной программой, то сегодня все больше россиян выбирают принципиально иной подход. Хронический стресс мегаполисов и информационная перегрузка привели к формированию нового туристического тренда — «сонного туризма». И наш опрос показывает, что 76% россиян заинтересованы в отдыхе, главная цель которого — просто выспаться», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Самым привлекательным местом для сна большинство опрошенных считают уединенные домики в горах на Алтае или Кавказе (29%) либо спа-отель недалеко от своего города (28%). На третьем месте — ретрит-центр на природе, например в Карелии или на Байкале (25%), на четвертом — санаторий или пансионат в средней полосе России (18%).

Как отмечают в «Суточно.ру», жители мегаполисов интуитивно выбирают места, где они могут отдохнуть от своей повседневной среды.

Например, москвичи чаще всего едут восстанавливаться в ближайшее Подмосковье: Звенигород, Истра, Дмитров, Коломна и Яхрома. В этих местах средняя стоимость аренды жилья в октябре составляет 5100 рублей за сутки. Кроме того, востребованы города Золотого кольца — Суздаль, Владимир, Плёс, а также Тульская, Калужская и Ярославская области, где цены на аренду варьируются в диапазоне от 4100 до 5600 рублей за сутки.

Петербуржцы предпочитают ездить в Павловск, Пушкин, Выборг, Сестрорецк и Репино, а также искать уединения на Ладожских шхерах и острове Валаам. В Ленинградской области средняя ставка на аренду жилья в октябре составляет 3900 рублей за сутки. Также жители Санкт-Петербурга часто ездят в Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

При этом интерес к спокойным форматам отдыха выходит далеко за пределы Центральной России. Все более востребованы Алтай и Байкал, где цены на аренду жилья начинаются от 4100 рублей за сутки. На Кавказе, который привлекает любителей горного воздуха и оздоровительных программ, аренда обходится в среднем в 3700 рублей. В Карелии аренда стоит от 5300 рублей, в Калининградской области — от 3900 рублей за ночь.

Большинство участников опроса (46%) хотели бы поехать в «сонный» тур в одиночестве, чтобы полностью перезагрузиться. Еще 35% респондентов отправились бы в такую поездку со второй половинкой, 12% — с близким другом, всего 7% — с семьей. По словам 49% опрошенных, такой формат поможет им побыть наедине с собой. Еще 19% отмечают, что хотят отдохнуть от гаджетов и новостей, а по 16% испытывают стресс на работе и хронический недосып.

«В последние годы мы фиксируем заметный рост числа бронирований квартир и небольших загородных домов в трех-четырех часах езды от крупных городов. Многие бронируют такое жилье для размещения одного человека. За год прирост таких заявок составил около 20%. Люди все чаще выбирают отдых в одиночестве и тишине, чтобы быстро восстановить силы», — рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

В «Суточно.ру» отмечают также рост популярности глэмпингов и эко-отелей: за год спрос на них увеличился на 30%. Средняя цена на аренду глэмпингов и эко-отелей в целом по России составляет 6000 рублей за сутки. Чаще всего их арендуют в Подмосковье, Ленинградской области, Дагестане, Краснодарском крае и Карелии.

Большинство россиян (33%) считают, что для того, чтобы как следует выспаться, достаточно двух-трех дней. Почти столько же опрошенных хотели бы отсыпаться от недели до десяти дней (29%) или от 12 дней до двух недель (28%). Еще 10% сказали, что им нужен месяц.

На так называемый «сонный» тур 35% опрошенных готовы потратить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 27% — до 20 тыс. рублей, 20% — от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Еще 18% могли бы выделить на такой отдых больше 70 тыс. рублей.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.