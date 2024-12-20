Приехал осенью и поселился по соседству: подробности об убийце генерала Кириллова

ТАСС: обвиняемый в убийстве Кириллова может связаться с сообщниками на свободе

Арестованный по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов может связаться с сообщниками, если окажется на свободе, говорится в материалах дела. Свидетели уже подтвердили, что именно он причастен к подрыву самоката, из-за которого погибли двое военных. Курбонов приехал в Россию еще осенью и жил в гостинице рядом с жертвой. Теперь ему грозит пожизненное.

Потерпевшие и свидетели подтвердили, что 29-летний гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в причастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его адъютанта, принимал участие в совершении преступления, пишет ТАСС, ознакомившись с материалами уголовного дела. Курбонову грозит пожизненное лишение свободы.

Мужчину задержали 18 декабря в 07:50, через сутки после взрыва. В этот же день ему предъявили обвинения в совершении теракта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А. А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — говорится в документе.

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Сообщники на свободе

19 декабря Курбонова заключили под стражу на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме. По данным Mash, обвиняемый попросил переводчика, так как плохо знает русский язык. Сторона защиты настаивала на избрании альтернативной меры пресечения, обвиняемый оставил решение на усмотрение судьи, а следствие требовало заключения под стражу. Суд учел, что у Курбонова ранее не было проблем с законом, у него пятеро несовершеннолетних детей, двое из которых совсем маленькие, однако его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений.

«В случае избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам судопроизводства, уничтожить доказательства, вступить в контакт с членами преступной группы для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности, совершить другие действия, препятствующие производству по уголовному делу», — говорится в материалах дела.

Следствие также считает, что Курбонов может сбежать и связаться со своими сообщниками (их личности пока не установлены), чтобы избежать наказания, или угрожать свидетелям и потерпевшим, принуждая их дать ложные показания или вообще отказаться от их дачи.

Приехал недавно

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Курбонов приехал в Россию осенью этого года. Mash выяснил, что Курбонов жил в 500 метрах от Кириллова — в гостинице «Карачарово» на Газгольдерной улице.

Предполагается, что он поселился неподалеку, чтобы следить за генералом. Чтобы скрыть свою личность, Курбонов менял куртки, однако переодевался он прямо под камерами. Мужчина заранее купил самокат, а кураторы передали ему компоненты бомбы.

Для слежки обвиняемый арендовал каршеринг, причем аккаунт был зарегистрирован на чужое имя, но сотрудники правоохранительных органов все равно смогли вычислить мужчину. В автомобиле он установил камеру, видео с которой передавалось в том числе в город Днепр организаторам убийства. Вероятно, мужчина дистанционно подорвал бомбу, а затем уехал в Балашиху, где его и задержали.

После теракта также оказались повреждены как минимум 15 автомобилей и общедомовое имущество.

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17 декабря около 06:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. В это время из подъезда вышли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник майор Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

Курбонов заявил, что на совершение теракта его подтолкнули украинские спецслужбы, которые якобы пообещали за это $100 тысяч и въезд в европейскую страну.