По делу о теракте, в котором погиб начальник РХБЗ, потерпевшими признаны 11 человек

СК признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб Кириллов

Потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, признаны 11 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Как следует из пояснений следователя... признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан», — говорится в документе.

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что преступники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Главный обвиняемый по делу — гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, его сообщниками были уроженцы Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следствие также подозревает в организации теракта агента Службы безопасности Украины Андрея Гедзика.

Ранее была установлена личность куратора убийства генерала Кириллова.