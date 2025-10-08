На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В горных курортах Сочи отмечают интерес со стороны арабских туристов

АТОР: туроператоры отмечают интерес арабских туристов к горным курортам Сочи
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Туроператоры отмечают интерес арабских туристов к горным курортам Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, чаще всего Сочи посещают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Также увеличился поток туристов из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара. Зачастую это путешественники, которые уже посетили Москву и Санкт-Петербург и хотят увидеть другую Россию. Сочи они выбирают по рекомендации друзей и родственников.

«Среди российских горных курортов лидирует по турпотоку Красная Поляна. В пользу курорта говорит наличие прямой авиаперевозки в Сочи из Дубая. Также иностранных туристов интересуют Домбай и Архыз на Кавказе и Мурманская область — из-за возможности увидеть северное сияние», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Красной Поляны сообщила, что в среднем арабские туристы останавливаются на 4-7 ночей. При этом они не склонны много тратить во время отдыха, отдавая предпочтение сетевым супермаркетам и фастфуду.

17 сентября российский заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Египет рассматривают возможности открытия новых направлений для туристических поездок россиян в арабскую республику.

По его словам, эта тема была затронута в ходе недавнего рабочего визита российской делегации в Каир. Вице-премьер отметил, что 15% доходов туристической отрасли Египта являются доходами, которые формируются за счет посещения страны российскими туристами.

Ранее стало известно, куда чаще всего путешествуют российские пенсионеры.

