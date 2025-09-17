На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Египет планирует расширить направления российского туризма

Вице-премьер Оверчук: Египет предложил расширить направления российского туризма
Amc Royal Hotel

Россия и Египет рассматривают возможности открытия новых направлений для туристических поездок россиян в арабскую республику. Об этом сообщил журналистам российский заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

По его словам, эта тема была затронута в ходе недавнего рабочего визита российской делегации в Каир. Вице-премьер отметил, что 15% доходов туристической отрасли Египта являются доходами, которые формируются за счет посещения страны российскими туристами.

«Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России», — сказал он в ходе брифинга.

Оверчук отметил, что в скором времени Минэкономразвития должно подключиться к работе над инициативой. Политик добавил, что российская сторона предъявляет определенные требования по безопасности. В свою очередь, Египет выражает готовность принять у себя необходимые инспекции.

9 апреля агрегатор туров Onlinetours привел данные, согласно которым Египет стал самым популярным направлением для отпуска весной 2025 года в бюджетном сегменте. По информации аналитиков сервиса, на долю Египта приходится 27,6% от всех заявок на бронирование тура этой весной, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Сообщается, что большинство туристов выбирают недельные туры с системой «все включено» со средней стоимостью около 198 тысяч рублей.

Ранее стало известно, куда чаще всего путешествуют российские пенсионеры.

