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Стало известно, куда чаще всего путешествуют российские пенсионеры

Турэксперт Арутюнов: российские пенсионеры чаще всего ездят в Турцию и Китай
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Depositphotos

В России растет спрос на путешествия среди пенсионеров, включая жителей старше 60 лет. Многие из них предпочитают отдыхать на курортах, ездить на экскурсии, а самыми востребованными заграничными направлениями являются Турция, ОАЭ и Китай, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Среди представителей старшего поколения выросла доля тех, кто хорошо владеет компьютером и самостоятельно бронирует туры, отметил эксперт. По его словам, россияне стали жить активнее, больше путешествовать, причем пожилые люди чаще выбирают круизы, так как это наиболее удобный для них способ быстро посмотреть новые места.

«У нас есть люди пенсионного возраста, которые регулярно посещают морские курорты в разных странах мира. Многие любят посещать различные экскурсии по разным странам. Люди, конечно, бывают разные, но то, что пенсионеры хотят больше всего увидеть, чем просто полежать, — это факт», — отметил Арутюнов.

Из зарубежных направлений у пенсионеров лидируют Турция, ОАЭ, Китай, а также сафари по Африке, отметил специалист. Многие пожилые туристы ездят за границу с внуками, чаще выбирая страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение, чтобы в маршруте не было пересадок.

«Раньше еще была популярна Европа. Сейчас ездят в Азию, Марокко, Иорданию, даже на сафари в Африке», — заключил турэксперт.

До этого большинство россиян сообщили, что начинают путешествовать за свой счет в возрасте 24–26 лет. Среди популярных направлений для первого самостоятельно оплаченного отпуска в верху списка: внутренний туризм (34%) – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Крым, а также города Золотого кольца. Второе место по популярности занимают страны СНГ (28%), включая Армению, Грузию и Прибалтику, тогда как третье место уверенно удерживают африканские направления (17%) – прежде всего Египет, Тунис и Марокко.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на туризм за границей.

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