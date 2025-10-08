ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье

ФСБ России предоставила кадры задержания диверсанта, который, по данным следствия, по заданию украинских спецслужб подорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. Видео опубликовал ТАСС.

На записи видно, как силовики укладывают подозреваемого на землю. Также показан поврежденный автомобиль. По словам задержанного, он согласился выполнить задание, чтобы «подзаработать», откликнувшись на предложение, полученное через мессенджер. За подготовку преступления и сам подрыв мужчина получил в общей сложности около 160 тысяч рублей.

Как уточнили в ФСБ, 24-летний россиянин не только устроил взрыв, но и собирал сведения об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также поджег автомобиль с символикой специальной военной операции.

Во время обыска у него нашли самодельные взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления и переписку с украинским куратором. Сам молодой человек признался, что не сразу согласился выполнить задание.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о теракте, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге диверсант, переодетый в пенсионерку, пытался подорвать автомобиль.