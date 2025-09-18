В Петербурге диверсант, переодетый в пенсионерку, пытался подорвать автомобиль

Mash: агент Киева переоделся в бабушку, чтобы подорвать автомобиль в Петербурге

Диверсант, пытавшийся по заданию украинских специальных служб подорвать автомобиль главы одного из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге, при совершении преступления переоделся в пенсионерку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, мужчину задержали сразу после того, как он закрепил самодельное взрывное устройство (СВУ) на днище внедорожника.

«Чтобы не привлекать внимание, [злоумышленник] замаскировался под хромую бабушку, дополнив образ палочкой — таким его и задержали», — отмечается в материале.

Кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ поймали двух сообщниц мужчины. Девушки следили за главой оборонного предприятия и докладывали кураторам из украинских спецслужб о маршрутах его передвижения, расписании и адресах пребывания. Именно они забрали СВУ из тайника, который находился на кладбище, и передали его исполнителю покушения.

18 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность агентурной сети украинских специальных служб, готовившей подрыв автомобиля главы одного из местных оборонных предприятий. Под стражей оказались трое граждан РФ 1993, 1994 и 2006 годов рождения.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали шпиона из Африки, передававшего данные Украине.