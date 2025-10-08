Задержанный агент Киева рассказал, как «мялся» перед подрывом машины военного

Агент Киева признался, что не сразу согласился подорвать машину в Наро-Фоминске

Агент украинских специальных служб, подорвавший машину военнослужащего в подмосковном городе Наро-Фоминске, не сразу согласился выполнить задание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с допросом мужчины, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

По словам злоумышленника, он переписывался с куратором на протяжении шести месяцев.

«Он не представлялся, он меня спросил — хочу ли я как-то денег подзаработать. Я мялся неделю, потом ответил: «да», — рассказал агент Киева.

Мужчина добавил, что украинский куратор сказал ему найти машину по номерам и сжечь ее. За выполнение задания ему обещали заплатить от 45 до 80 тыс. рублей.

Как сказал злоумышленник, он подошел к выбранному автомобилю между 3:00 и 4:00 утра. Далее агент украинских спецслужб бросил под транспортное средство бутылку, включил реле, отбежал на безопасное расстояние, удостоверился в отсутствии свидетелей и привел взрывное устройство в действие. При этом свои действия он снимал на телефон, но кадры получились «ужасными».

Мужчина добавил, что изначально ему перевели 80 тыс. рублей «на проживание». Потом он получил еще столько же «на проживание плюс месяц» и еще 80 тыс. рублей «за работу».

8 октября официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали мужчину, в сентябре 2025 года подорвавшего автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске по заданию украинских спецслужб. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге диверсант, переодетый в пенсионерку, пытался подорвать автомобиль.