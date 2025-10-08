СПЧ назвало фетву о запрете доставки свинины противоречащей Конституции

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ) о запрете курьерам-мусульманам доставлять определенные товары противоречит Конституции страны. Его сообщение опубликовали в Telegram-канале Совета.

Фадеев отметил, что подобное решение нарушает как минимум пять статей Конституции РФ. Он подчеркнул, что закрепленный в основном законе принцип светского государства исключает возможность для религиозных организаций исполнять функции публичной власти. По его словам, документ также препятствует свободному перемещению товаров и услуг, ограничивает право граждан на свободный выбор труда и дискриминирует людей по признаку вероисповедания.

Глава СПЧ добавил, что реализация фетвы может привести к разжиганию религиозной розни и расколу в обществе, поскольку она фактически противопоставляет курьеров-мусульман остальным гражданам.

Совет улемов ДУМ РФ накануне выпустил богословское решение, в котором указал, что мусульманам не следует перевозить «запрещенные грузы» — в частности, свинину и алкоголь.

