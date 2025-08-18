На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский имам раскритиковал официантов-мужчин, обслуживающих женщин

Имам Батыров назвал ненормальным обслуживание женщин официантами-мужчинами
close
Depositphotos

В Ингушетии местный имам Ибрагим Батыров резко раскритиковал мужчин, работающих официантами и принимающих заказы от женщин. Фрагмент его скандальной проповеди в городе Малгобеке опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вы все наверное видели, что сейчас в ресторанах официантами начали работать парни. <...> И кто обслуживает ингушских женщин? Ингушские мужчины! Это ненормально. Это грязно», — высказался священнослужитель.

На ситуацию отреагировала член Совета по правам человека РФ Марина Ахмедова, которая в своем Telegram-канале сообщила, что ее сотрудникам удалось связаться с главой мусульманской общины Малгобека Якубом Курскиевым, который поддержал своего коллегу и высказал опасение, что официант-мужчина и гость-женщина в заведении «могут начать переглядываться» или даже «коснуться друг друга рукой».

Ахмедова назвала такой подход радикальным и неподходящим для современного общества.

В мае появлялась информация, что в в Москве курьеры начали отказываться доставлять свинину и другие «харамные» продукты. Их поддержал муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов.

При этом Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) заявил, что запрета на подобное не существует, и призвал не доводить ситуацию до абсурда.

Ранее российский муфтий разрешил мусульманам делать ботокс.

