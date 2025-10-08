На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Параплан сбросил бомбы на буддистском фестивале в Мьянме

Metro: после взрыва бомб на буддистском фестивале в Мьянме погибли 40 человек
Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press

Неизвестные сбросили бомбы с параплана во время фестиваля Тадингьют в Мьянме, в результате 40 человек, среди которых были дети, погибли. Об этом сообщает газета Metro.

Как известно, сотни людей собрались в Мьянме в городке Чаунг-У в округе Сагайн, чтобы принять участие в фестивале полнолуния, совмещенного с демонстрацией против хунты. Именно тогда организаторы фестиваля заметили параплан, летящий в центр толпы и успели предупредить присутствующих. Примерно треть толпы к моменту первых взрывов бомб успела разбежаться. В результате, погибли по меньшей мере 40 человек, еще 80 ранены. Фестиваль проходил в регионе Мьянмы, в котором идет гражданская война.

1 октября традиционный немецкий фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене на время закрывали в связи с проверкой на местах проведения мероприятия из-за взрывов в городе. Тогда сообщалось, что несколько взрывов прогремели на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Взрывы устроил мужчина в доме своих родителей.

Ранее военные Мьянмы нанесли авиаудар по двум школам.

