Военные Мьянмы ударили по двум школам, ранены дети

Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Военные Мьянмы нанесли авиаудар по двум частным школам, в результате 18 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Как пишут местные СМИ, атака на деревню Тхайет Тхапин, находящуюся под контролем повстанческой «Армии Аракана», произошла ночью. Пострадали более 20 человек, большинство из них — учащиеся в возрасте 17-18 лет.

AP отмечает, что информацию невозможно проверить, так как сотовой связи в деревне практически нет.

Мьянма охвачена беспорядками с тех пор, как армия отняла власть у избранного правительства Аун Сан Су Чжи 1 февраля 2021 года. Это вызвало широкое народное сопротивление. Когда мирные демонстрации были подавлены, противники военного режима взялись за оружие, поэтому многие районы страны охвачены конфликтом.

«Армия Аракана» — это хорошо подготовленное и вооруженное боевое крыло движения этнического меньшинства штата Ракхайн, стремящегося к автономии от центрального правительства Мьянмы. Оно начало наступление в регионе в ноябре 2023 года и уже захватило стратегически важный региональный штаб армии и 14 из 17 поселков штата.

Ранее в Непале произошла «Революция зумеров».

