Россиянам дали советы, которые помогут надолго сохранить домашние заготовки

Специалист Посокина: сок яблок поможет сохранить домашние заготовки
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сок из кислых яблок или японской айвы можно добавлять в домашние заготовки, чтобы маринованные овощи хорошо хранились. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина.

«Вместо покупных пряностей лучше класть в банки свежие травы, которые создадут неповторимый аромат. При консервации овощей, например, прекрасно подходят зонтики укропа, семена горчицы и кориандра, листья хрена, а также чеснок. Можно еще добавить зелень петрушки и листья смородины», — отметила эксперт.

При этом она призвала отказаться от использования йодированной соли, потому что из-за нее овощи могут потемнеть в процессе хранения. Посокина напомнила, что в этом процессе важно соблюдать правила стерилизации: заливать банки максимально горячей водой и герметично их закрывать. Хранить закрутки можно в темном месте при температуре от 0 до +25 градусов в течение одного–двух лет.

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что аспирин — это лекарственный препарат, который создает кислую среду, похожую на уксусную. С одной стороны, он помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой, — для регулярно употребляющих такие овощи он становится не эффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата.

Ранее врач предупредила о риске появления гастрита из-за заготовок с аспирином.

