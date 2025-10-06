На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила о риске появления гастрита из-за заготовок с аспирином

Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Аспирин, который иногда добавляют в домашние заготовки на зиму для продления их срока годности, может навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач подчеркнула, что препарат в медицинских целях можно принимать только по назначению специалиста.

«Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв», — предупредила Чернышова.

Кроме того, такие закрутки будут воздействовать на почки, что грозит развитием болезней органа. По словам эксперта, детям в возрасте до 10 лет принимать аспирин противопоказано, иначе они могут столкнуться с синдромом Рея. Прием препарата при нем практически мгновенно вызывает поражение печени.

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что аспирин — это лекарственный препарат, который создает кислую среду, похожую на уксусную. С одной стороны, он помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой, — для регулярно употребляющих такие овощи он становится не эффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата.

Ранее врач назвала препарат, который для беременных опаснее парацетамола.

