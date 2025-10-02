Россиян предостерегли от добавления аспирина в домашние закрутки и консервы

Многие бабушки раньше добавляли в закрутки с огурцами и помидорами таблетку аспирина, чтобы консервы лучше хранились и не взрывались. Однако делать этого не стоит, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По его словам, аспирин — это лекарственный препарат, который создает кислую среду, похожую на уксусную.

«С одной стороны, аспирин помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой, — для регулярно употребляющих такие овощи он становится не эффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата», — объяснил он.

Именно поэтому не стоит делать таблеточный маринад. Лучшее средство от взрыва банок и порчи продуктов — соблюдение технологии: использование качественных крышек и банок, стерилизация тары и промывание овощей, добавление уксуса или лимонной кислоты для создания подходящей среды, резюмировал эксперт.

