В США сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах на фоне шатдауна

CNBC: кадровые проблемы в аэропортах США спровоцировали массовые задержки рейсов
Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

В американских аэропортах вечером 6 октября зафиксировали массовые задержки рейсов в связи с кадровыми проблемами на фоне приостановки работы правительства. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«В понедельник Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что кадровые проблемы стали причиной задержек в нескольких аэропортах, включая Ньюарк и Денвер...» — говорится в материале.

Это произошло после объявления главы минтранса США Шона Даффи о росте числа авиадиспетчеров, берущих больничные после начала шатдауна в стране. Отмечается, что несмотря на отсутствие выплат, порядка 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности США выйдут на работу.

По данным телеканала, задержки рейсов наблюдаются также в аэропортах Финикса и Лас-Вегаса. Портал FlightAware сообщает о более 4000 задержанных рейсах в американских авиагаванях.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США решили сократить число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров.

