В США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров

США будут вынуждены сократить число авиарейсов, чтобы поддерживать безопасность воздушного пространства на фоне нехватки авиадиспетчеров, вызванной приостановкой работы правительства. Об этом сообщил в интервью Fox News министр транспорта страны Шон Даффи.

«Я хочу, чтобы люди, путешествуя, добирались туда, куда им нужно. Поэтому, если у нас не хватает диспетчеров, мы позаботимся о том, чтобы воздушное пространство оставалось безопасным. Для этого мы будем замедлять воздушное движение», — подчеркнул он.

4 октября американист Малек Дудаков заявил, что нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что у США осталось мало денег на контроль за ядерным арсеналом.