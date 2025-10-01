Новый шатдаун Трампа: в США сотни тысяч госслужащих оставили без денег

В США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства.

Федеральное правительство США официально прекратило свою работу 1 октября, так как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Это значит, что государственные учреждения не могут тратить деньги. Госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а критически важные специалисты — врачи, военные, водители общественного транспорта и т.д. — работают бесплатно.

Предыдущий шатдаун произошел в США шесть лет назад, в 2019 году — в первый президентский срок Трампа. Он стал самым долгим в истории, продлившись 35 дней. Тогда людям, отправленным в неоплачиваемый отпуск, потребовалась продовольственная помощь, а критически важные специалисты стали массово уходить на больничный. Обошелся этот шатдаун в $3 млрд.

Причины шатдауна

Республиканцы и демократы в сенате не смогли согласовать проект бюджета из-за разногласий по финансированию здравоохранения. Представители Демократической партии настаивают на увеличении финансирования и сохранении субсидий на Obamacare (Закон о доступном здравоохранении, подписанный президентом США Бараком Обамой 23 марта 2010 года), их оппоненты – против. При этом республиканцы предлагали принять временный бюджет на семь недель, чтобы избежать шатдауна, но голосование провалилось.

«Республиканцы настаивают, что демократам необходимо просто согласиться на продление текущего финансирования еще на семь недель. Однако демократы отказываются сделать это без серьезных уступок», — передает CNN.

Стороны обвиняют в шатдауне друг друга. Так, Трамп напрямую заявлял, что «винить за шатдаун следует именно демократов». Его позицию поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, выразивший мнение, что «демократы не хотят поступать правильно». В Демпартии же ответственность на проблемы с бюджетом возлагают на республиканские власти. «У нас у власти безумец», — заявил сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус.

При этом, по данным CNN, внутри демократической фракции в сенате уже наблюдается раскол: как минимум трое демократов поддержали законопроект республиканцев и даже раскритиковали действия своей партии. Еще двое демократов, как сообщает CNN, также думают пойти на уступки республиканцам. Всего республиканцам нужно «переманить» на свою сторону семь демократов: для утверждения законопроекта нужно 60 голосов, а у консерваторов — 53.

В новом варианте бюджета США Украина опять осталась без финансовой помощи Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании... 12 ноября 20:32

Последствия шатдауна

Ожидается, что в ближайшее время сотни тысяч госслужащих отправят в неоплачиваемый отпуск, а специалисты критически важных профессий, чья работа финансируется ассигнованиями конгресса, будут работать бесплатно. При этом газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что речь идет не только об отпусках: по данным издания, управление административно-бюджетной политики Белого дома поручило правительственным агентствам США подготовить план по сокращению персонала в условиях шатдауна.

Бюджетное управление конгресса подсчитало, что в неоплачиваемый отпуск отправят примерно 750 тысяч человек, которые суммарно зарабатывают около $400 млн в день. Как пишет CNN, шатдаун может привести к заторам и очередям в аэропортах, а также к потенциальному закрытию более 400 национальных объектов .

Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и другие незащищенные слои населения продолжат получать ежемесячную поддержку, но только до того момента, пока у госорганов будет административный ресурс на это. Основные программы помощи для ветеранов также продолжат работу, однако некоторые программы по адаптации военных к гражданской жизни функционировать не будут Кроме этого, временно не будут устанавливать надгробия и ухаживать за территорией кладбища.