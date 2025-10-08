На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, на какой день задержки зарплаты можно перестать работать

HR-директор Санина: при задержке зарплаты на 15 дней можно перестать работать
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Задержка заработной платы на срок более 15 дней дает сотруднику право приостановить свою деятельность до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Об этом сообщила RT директор по персоналу и организационному развитию (HR) сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В случае если зарплата не выплачивается более 15 дней, сотрудник имеет право, предварительно письменно сообщив об этом руководству (согласно ст. 142 ТК России), не выходить на работу и приостановить свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена», — сказала она.

Новость дополняется.

