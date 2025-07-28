На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка украла кур у задолжавшего ей зарплату работодателя

В Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Новоузенска попала под суд из-за кражи кур у работодателя, который остался должен ей часть зарплаты после увольнения. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который утром не досчитался на своем подворье 10 кур-бройлеров. Выяснилось, что домашнюю птицу вывезли на мопеде, под подозрение попала местная жительница.

В беседе с полицейскими она призналась, что причастна к исчезновению и выдала похищенных куриц. Как пояснила женщина, на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении.

«Пропажа кур, по мнению бывшей работницы, должна была стать мотивацией для встречи, которая никак не могла состояться, и диалога сторон», — сообщили в региональном МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей ради ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами