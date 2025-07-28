Россиянка украла кур у задолжавшего ей зарплату работодателя

Жительница Новоузенска попала под суд из-за кражи кур у работодателя, который остался должен ей часть зарплаты после увольнения. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который утром не досчитался на своем подворье 10 кур-бройлеров. Выяснилось, что домашнюю птицу вывезли на мопеде, под подозрение попала местная жительница.

В беседе с полицейскими она призналась, что причастна к исчезновению и выдала похищенных куриц. Как пояснила женщина, на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении.

«Пропажа кур, по мнению бывшей работницы, должна была стать мотивацией для встречи, которая никак не могла состояться, и диалога сторон», — сообщили в региональном МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

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