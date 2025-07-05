Россиянам объяснили, можно ли не работать, если задерживают зарплату

Задержка заработной платы — это не просто неприятность, а прямое нарушение трудового законодательства. В таких ситуациях у работников закономерно возникает вопрос: можно ли в ответ на задержку просто не выходить на работу? Российское трудовое право дает четкий ответ: да, можно, но при соблюдении определенных условий, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».

Если работодатель задерживает выплату более чем на один день, сотрудник получает ряд прав независимо от причины и суммы задолженности.

«Согласно статьям 142, 236 и 237 Трудового кодекса РФ, он может потребовать компенсацию за каждый день просрочки (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга), приостановить работу при задержке более 15 календарных дней, а также в случае необходимости взыскать компенсацию морального вреда через суд», — объяснил эксперт.

Право на приостановку работы является одним из важнейших. То есть, если прошло более 15 дней с момента, когда должна была быть выплачена зарплата, а деньги так и не поступили, сотрудник вправе не выходить на работу до полного погашения долга. Однако есть важное условие: прежде чем приостанавливать трудовую деятельность, работник обязан письменно уведомить работодателя. Без такого уведомления невыход на работу будет считаться прогулом.

«Тем не менее, в законе предусмотрены и исключения. Не могут приостанавливать работу из-за задержки зарплаты сотрудники, работающие в армии, полиции, МЧС, пожарных или спасательных службах, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие жизнеобеспечение населения (в сфере ЖКХ, связи, медицины и др.), государственные служащие, а также те, кто находится в зоне военного или чрезвычайного положения», — подчеркнул специалист.

После письменного уведомления работодатель обязан погасить долг в полном объеме, включая все компенсации. Сотрудник, в свою очередь, имеет право не выходить на работу вплоть до получения всех выплат. Как только работодатель письменно уведомит о готовности выполнить обязательства, работник должен выйти на работу на следующий день. При этом считается, что долг погашен только в том случае, если выплачена не только основная сумма зарплаты, но и компенсация за просрочку, а также оплата всего периода приостановки работы. Это подтверждается и судебной практикой, например, определением Мосгорсуда № 4г/3-52/14.

«Считаю, что закон в этой ситуации однозначно на стороне работника. Если вам задерживают зарплату, вы имеете право не только на получение денег, но и на защиту своего времени и труда. Главное — действовать грамотно, последовательно и строго в рамках закона», — резюмировал Шумейко.

Ранее россиянам предсказали рост зарплат к концу 2025 года.