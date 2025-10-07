Пятерых украинских военных внесли в перечень террористов

Четверо украинских военных и боевик украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесены в РФ в перечень террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Конограй Юрий Николаевич, ... Деревянко Александр Сергеевич,... Голубниченко Сергей Алексеевич,... Вышняк Артем Ставрович...», — говорится в перечне.

В свою очередь в СК сообщили, что в августе по решению суда Конограй, Голубниченко и Деревянко получили от 15 до 17 лет лишения свободы за теракт.

Все трое вторглись в Курскую области, там они приняли участи в блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

Ранее в ДНР заочно осудили итальянскую наемницу ВСУ.