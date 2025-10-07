На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пятерых украинских военных внесли в перечень террористов

Четверо украинских военных и «азовец» внесены в РФ в перечень террористов
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Четверо украинских военных и боевик украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесены в РФ в перечень террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Конограй Юрий Николаевич, ... Деревянко Александр Сергеевич,... Голубниченко Сергей Алексеевич,... Вышняк Артем Ставрович...», — говорится в перечне.

В свою очередь в СК сообщили, что в августе по решению суда Конограй, Голубниченко и Деревянко получили от 15 до 17 лет лишения свободы за теракт.

Все трое вторглись в Курскую области, там они приняли участи в блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

Ранее в ДНР заочно осудили итальянскую наемницу ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами