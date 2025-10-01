Жителя Ялты приговорили к колонии за сотрудничество с СБУ

Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ

Верховный суд Крыма приговорил жителя ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

После получения задания по склонению бывшего сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству мужчина передал его контакты своему куратору. В ходе нескольких встречь подсудимый пытался убедить собеседника установить тайную связь с иностранной разведкой.

Реализовать задуманное ему не удалось — он был задержан сотрудниками ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

19 сентября двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. По данным следствия, фигуранты по указанию украинских кураторов вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, а полученные сведения передавали представителю Вооруженных сил Украины для планирования ракетно-бомбовых ударов.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.