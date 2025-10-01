На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Ялты приговорили к колонии за сотрудничество с СБУ

Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ
true
true
true
close
Shutterstock

Верховный суд Крыма приговорил жителя ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2022 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, через мессенджер вступил в контакт с представителем СБУ и заявил о готовности содействовать деятельности, направленной против России.

После получения задания по склонению бывшего сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству мужчина передал его контакты своему куратору. В ходе нескольких встречь подсудимый пытался убедить собеседника установить тайную связь с иностранной разведкой.

Реализовать задуманное ему не удалось — он был задержан сотрудниками ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

19 сентября двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. По данным следствия, фигуранты по указанию украинских кураторов вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, а полученные сведения передавали представителю Вооруженных сил Украины для планирования ракетно-бомбовых ударов.

Ранее жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами