В ДНР заочно осудили итальянскую наемницу ВСУ

Суд в ДНР заочно вынес приговор итальянской наенице ВСУ Джулии Жасмин Шифф
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор в отношении 26-летней гражданки Италии Джулии Жасмин Шифф за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Шифф вступила в ВСУ в 2022 году. Она участвовала в боевых действиях на территории Украины против российских войск. За указанные действия наемница получила вознаграждение в размере, превышающем 540 тыс. рублей.

Наемницу заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ее объявили в международный розыск.

В конце июля суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Они обвинялись в том, что в декабре 2024 года незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины.

Ранее суд вынес приговор двум командирам ВСУ за удары в Курской области.

