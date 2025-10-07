На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Львове демонтировали мемориальную доску советскому режиссеру

Власти Львова демонтировали мемориальную доску режиссеру Шепитько
Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Мемориальная доска известному кинорежиссеру Ларисе Шепитько во Львове была демонтирована из-за наличия на ней символики СССР. Об этом сообщил первый замглавы Львовской городской администрации Андрей Москаленко изданию Zaxid.net.

Речь идет о мемориальной доске, установленной ранее на улице Ковжуна. Надпись на барельефе гласила: «в этой школе училась лауреат Государственной премии СССР Лариса Шепитько».

«Да, памятную таблицу демонтировали, но только потому, что на ней были упомянуты советские награды и формулировки как главные заслуги, которые не соответствуют современному видению», — сказал Москаленко.

Он добавил, что табличку заменят на другую, но уже без упоминаний об СССР.

Лариса Шепитько (1938–1979) — советский режиссер и сценарист, родившаяся в Артемовске (Бахмуте). После окончания школы во Львове она поступила во ВГИК. Наиболее известными картинами Шепитько являются «Крылья», «Восхождение» и «Прощание».

До этого вандалы облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, который находился в Каменке Черкасской области Украины. Месяцем ранее украинский минкульт одобрил снос установленных в городском парке памятников Пушкину и Чайковскому.

Ранее на Украине снесли последний памятник Ленину.

