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На Украине снесли последний памятник Ленину

В Хмельницкой области демонтировали последний на Украине памятник Ленину
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На Украине снесли последний памятник революционеру Владимиру Ленину, располагавшийся в Хмельницкой области. Об этом сообщило агентство Укринформ.

По данным СМИ, бюст революционера в Рудковцах местные власти демонтировали в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия в стране.

Согласно информации журналистов, бюст перевезли на территорию коммунального предприятия, занимающегося демонтажом. Что будет с памятником после, не уточняется.

1 августа сообщалось, что в городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как сообщали СМИ, бюст перевезли во двор городского музея. А с постамента демонтировали табличку с именем поэта. Известно, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета.

В апреле на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Прохожие были возмущены этой акцией. Противников Пушкина одна из женщин назвала «фашистами».

До этого в Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.

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