В Черкасской области Украины осквернили памятник Пушкину

Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину, находившийся в Каменке Черкасской области Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Черкассы».

Неизвестные облили памятник красной краской. Месяц назад украинское министерство культуры разрешило снести установленные в городском парке памятники Пушкину и Чайковскому. Для этого это ведомство исключило их из списка культурного наследия.

По словам директора литературно-мемориального музея в Каменке Александра Мушты, власти города медлят с демонтажем памятника Пушкину, так как горожане выступают против.

Мушта отметил, что памятник Пушкину в Каменке оскверняют уже в пятый раз.

8 декабря сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области Украины демонтировали памятник советскому ученому, конструктору танков и тракторов Жозефу Котину.

29 ноября стало известно, что в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.